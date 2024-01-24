Пенсионерка в Карелии 13 лет не может добиться от властей ремонта печки

Обращения о частном случае лежат у местных чиновников, в прокуратуре и в Госкомитете по жилищному контролю.

Как сообщили в паблике Народного фронта республики, 13 лет пенсионерка из поселка Шальский Пудожского района, проживающая в аварийном доме, просит власти починить печь.



«13 последних лет жительница одной из квартир замерзает и просит отремонтировать ей разваливающуюся печь, но пенсионерку не слышат», — говорится в сообщении.



Дом признали аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Еще раньше — в 2011 году — стали сыпаться печи, рассказала Народному фронту 72-летняя Татьяна Александрова.



Аналогичная ситуация и у соседей. Расселить здание планируют до 2029 года. В этом случае пенсионерке и ее соседям придется мерзнуть в собственном доме еще пять лет.



Народный фронт обратился в администрацию Пудожского района с просьбой восстановить эту печь или ускорить процесс расселения жильцов.



Также обращения написаны в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору и в прокуратуру.