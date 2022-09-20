Пенсионерка в Карелии не поверила своим знаниям о мошенниках и попалась на их уловку

Полиция Олонецкого района приняла заявление женщины, ставшей жертвой интернет-мошенников.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По словам потерпевшей, она знала, как мошенники используют соцсети для обмана, но все равно попалась на их уловку.

Пенсионерка получила в соцсети от имени ее знакомой сообщение, в котором речь шла о некой выплате в размере 5,5 тыс. рублей. Чтобы получить деньги, надо было отправить данные банковского счёта и коды подтверждения операции, поступившие на ее мобильный телефон. Женщина думала, что пересылает эти данные своей знакомой. Вскоре она обнаружила, что с ее счета исчезли 26 тыс. рублей. Только после этого потерпевшая догадалась позвонить приятельнице, от имени которой она получала сообщения в соцсети. Выяснилось, что ее аккаунт взломан и деньги ушли к мошенникам.