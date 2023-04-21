Пенсионеру, которого сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске, помогли росгвардейцы

Бойцы Росгвардии первыми пришли на помощь велосипедисту, сбитому на набережной Варкауса.

Вечером воскресенья на набережной Варкауса произошла авария. Автомобиль Volkswagen Polo сбил пенсионера на пешеходном переходе, сообщили в Росгвардии по Карелии со ссылкой на ГИБДД. Авария произошла 18 июня. За рулем находился 73-летний водитель.

Первыми на место ДТП прибыли сотрудники Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования. Они оказали 78-летнему пострадавшему доврачебную медицинскую помощь и проинформировали оперативные службы. Медики госпитализировали пенсионера.

Убедившись в безопасности остальных участников транспортного происшествия, группа задержания вернулась на исходный маршрут.