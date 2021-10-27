Пенсионеры становятся жертвами каждого третьего смертельного ДТП с пешеходами в Карелии

Жители Карелии старше 60 лет чаще всего погибают в дорожно-транспортных происшествиях.

По данным Госавтоинспекции Карелии, с начала года на дорогах республики в 81 наезде на пешеходов травмированы 72 человека, 14 - погибли. Наибольшее число погибших – люди в возрасте старше 60 лет: в 28 ДТП 8 человек погибли и 21 пострадали. Среди них 11 человек — от 60 до 69 лет, 14 человек — от 70 до 79 лет, 3 человека — старше 80-ти.

Чаще всего ДТП происходили с участием женщин — 19 наездов. При этом среди погибших больше мужчин (5 человек). А среди нарушений, которые привели к дорожным авариям – переход дороги вне пешеходного перехода и движение по дороге вне населенного пункта. Пять смертельных наездов произошли в темное время суток.

Ранее сообщалось, иномарка насмерть задавила пенсионерку, которая шла вдоль трассы «Кола» в Карелии.