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Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе под Петрозаводском

Новости. Происшествия
10:27, 13 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе А-215 "Подъезд к городу Петрозаводску" в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 12 апреля, в 21:30 на 143км + 330м федеральной автодороги А-215 "Подъезд к городу Петрозаводску" 38-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил 66-летнего мужчину. Он шел по проезжей части в попутном направлении. Световозвращающих элементов у него было. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД Карелии напомнили, что согласно правилам при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу двигающимся транспортным средствам. Кроме того, при переходе дороги и движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

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