Пешеход попал под грузовик на юге Карелии

Женщина-пешеход, которая в темное время шла по трассе, после аварии попала в больницу.

О дорожной аварии на юге Карелии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря, в 20.35, около поселка Верховье Олонецкого района. Там водитель грузового автомобиля Foton в составе с полуприцепом, двигаясь по федеральной автодороге, наехал на пешехода.

Было установлено, что 29-летняя женщина двигалась в темное время суток без световозвращающих элементов по правой полосе проезжей части. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.