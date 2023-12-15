Пешеход попал под грузовик на юге Карелии

Женщина-пешеход, которая в темное время шла по трассе, после аварии попала в больницу.
О дорожной аварии на юге Карелии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря, в 20.35, около поселка Верховье Олонецкого района. Там водитель грузового автомобиля Foton в составе с полуприцепом, двигаясь по федеральной автодороге, наехал на пешехода.
Было установлено, что 29-летняя женщина двигалась в темное время суток без световозвращающих элементов по правой полосе проезжей части. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
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