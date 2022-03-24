Пешеходы рискуют провалиться в пролив вместе с разваливающимся мостом в Приладожье Карелии (ФОТО)

Жители Сортавалы возмущены состоянием постоянного моста, связывающим материк с островом Риеккалансаари.

В паблике «Подслушано в Сортавала» горожане призвали местные власти обратить внимание на понтонный мост на остров Риеккалансаари. Они опубликовали фото разваливающего пешеходного настила, по которому опасно ходить.

«Администрация городского поселения, депутаты приведите в порядок пешеходный настил на понтонном мосту на остров Риеккалансаари. Или вы ждёте, когда он перевернётся в воду вместе с пешеходом?!» - пишут жители Сортавалы.

«Да, этот мост скоро развалиться...лесовозы с прицепом полные ездят», - комментируют фото подписчики в паблике.

«Этот понтонный мост-паром уже не одно десятилетие головная боль!» - пишут горожане.