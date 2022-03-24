Реклама
Цены на сахар в Карелии подскочили третий раз за месяц
24.03.2022 14:58
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
Глава МВД назвал размер зарплаты сотрудников ППС в Карелии
24.03.2022 14:41

Пешеходы рискуют провалиться в пролив вместе с разваливающимся мостом в Приладожье Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 25 Марта 2022
фото: Подслушано в Сортавала/ВК

Новости партнеров

Жители Сортавалы возмущены состоянием постоянного моста, связывающим материк с островом Риеккалансаари.

В паблике «Подслушано в Сортавала» горожане призвали местные власти обратить внимание на понтонный мост на остров Риеккалансаари. Они опубликовали фото разваливающего пешеходного настила, по которому опасно ходить.

«Администрация городского поселения, депутаты приведите в порядок пешеходный настил на понтонном мосту на остров Риеккалансаари. Или вы ждёте, когда он перевернётся в воду вместе с пешеходом?!» - пишут жители Сортавалы.

«Да, этот мост скоро развалиться...лесовозы с прицепом полные ездят», - комментируют фото подписчики в паблике.

«Этот понтонный мост-паром уже не одно десятилетие головная боль!» - пишут горожане.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира
18.03.2022, 09:37
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»