«Петербургтеплоэнерго» готовится расконсервировать котельную в Питкяранте на юге карелии

ООО «Петербургтеплоэнерго» завершило все работы по подготовке к расконсервации котельной, расположенной а улице Привокзальной в городе Питкяранта.

Газовая блочно-модульная котельная мощностью 42 МВт была построена в рамках утвержденной постановлением Правительства Республики Карелии долгосрочной целевой программы «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2033 года». Однако ввиду отсутствия газа в Питкярантском районе котельная была законсервирована.

В настоящее время подводящие газопроводы к котельной построены, после оформления всех разрешительных документов специалисты котельной смогут приступить к проведению пуско-наладочных работ, чтобы подготовить котельную к приему газа, а потребителей к переключению на новый источник теплоснабжения. Это касается 126 зданий, которые в настоящее время запитаны от ведомственной ТЭЦ Целлюлозного завода Питкяранты.

«В „Петербургтеплоэнерго“ готовы расконсервировать котельную в любой момент. Технически для этого все готово, — отмечает главный инженер „Петербургтеплоэнерго“ Денис Матин, — в настоящее время мы ждем решения республиканских властей о назначении даты запуска котельной и организации сопутствующих этому мероприятий».