Петрозаводчане возмущены складированием убранного снега в одном из крупных районов города

Люди обеспокоены складированием снега в районе перекрестка Чапаева-Ватутина.

Пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Рустам Бикчантаев выложил фотографии компании «Ситилинк», на которых видно, как самосвалы выгружают убранный снег на территорию в районе пересечения улицы Чапаева и переулка Ватутина.



«Кто знает, будут вывозить снег, который со всего города везут на Перевалку? Или весной частный сектор поплывет на Первомайский? А может, и новые дома, которые ниже», — задался вопросом горожанин.







