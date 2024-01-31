Петрозаводчане выберут парки и скверы, которые благоустроят в рамках нацпроекта

Утверждены городские территории, которые могут претендовать на благоустройство в 2025 году.

Общественная комиссия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») 31 января поддержала перечень парков и скверов, предложенных горожанами вместе с депутатами Петросовета. Об этом сообщили на сайте администрации Петрозаводска.



В совещании приняли участие заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич, депутаты Андрей Ушаков, Ольга Никитина, Александр Калько и Галина Васильева, специалисты администрации города, а также представители архитектурно-художественного сообщества и общественники.





Члены общественной комиссии утвердили территории, которые могут претендовать на благоустройство в 2025 году и примут участие в отборочном этапе.





В список объектов по заявкам петрозаводчан включили:

— Сквер Источник (район Центр);

— Сквер кинотеатра «Искра» (район Перевалка);

— Парк Лесной Ключ (район Ключевая);

— Соломенский парк (район Соломенное);

— Аллея Алексея Сиверикова (район Древлянка);

— Докторская аллея (район Древлянка);

— Парк Беличий Остров (район Кукковка);

— Аллея физкультурников (район Кукковка);

— Сквер Марии Мелентьевой (Октябрьский район);

— Сквер Машиностроителей II этап (Октябрьский район);

— Пограничный сквер (район Рыбка);

— Майорский сквер (район Северная Промзона);

— Терманский сквер (район Сулажгорского кирпичного завода);

— Территория в районе дома № 68 по проспекту Александра Невского (район Голиковка);

— Тихий сквер (район Голиковка).





Как рассказали в источнике, рейтинговое народное голосование по проектам благоустройства пройдет с 15 марта по 30 апреля. Территории, которые получат наибольшую поддержку жителей, приведут в порядок в следующем году.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России, напомнили в мэрии.