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Петрозаводчане выберут парки и скверы, которые благоустроят в рамках нацпроекта

Новости. Общество
10:35, 01 Февраля 2024
фото: petrosovet.info/

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Утверждены городские территории, которые могут претендовать на благоустройство в 2025 году.

Общественная комиссия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») 31 января поддержала перечень парков и скверов, предложенных горожанами вместе с депутатами Петросовета. Об этом сообщили на сайте администрации Петрозаводска.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич, депутаты Андрей Ушаков, Ольга Никитина, Александр Калько и Галина Васильева, специалисты администрации города, а также представители архитектурно-художественного сообщества и общественники.



Члены общественной комиссии утвердили территории, которые могут претендовать на благоустройство в 2025 году и примут участие в отборочном этапе.



В список объектов по заявкам петрозаводчан включили:

— Сквер Источник (район Центр);
— Сквер кинотеатра «Искра» (район Перевалка);
— Парк Лесной Ключ (район Ключевая);
— Соломенский парк (район Соломенное);
— Аллея Алексея Сиверикова (район Древлянка);
— Докторская аллея (район Древлянка);
— Парк Беличий Остров (район Кукковка);
— Аллея физкультурников (район Кукковка);
— Сквер Марии Мелентьевой (Октябрьский район);
— Сквер Машиностроителей II этап (Октябрьский район);
— Пограничный сквер (район Рыбка);
— Майорский сквер (район Северная Промзона);
— Терманский сквер (район Сулажгорского кирпичного завода);
— Территория в районе дома № 68 по проспекту Александра Невского (район Голиковка);
— Тихий сквер (район Голиковка).



Как рассказали в источнике, рейтинговое народное голосование по проектам благоустройства пройдет с 15 марта по 30 апреля. Территории, которые получат наибольшую поддержку жителей, приведут в порядок в следующем году.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России, напомнили в мэрии.

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