Петрозаводчанин назло тёще сжег сарай

Дачный скандал из-за клубничных кустов закончился поджогом хозпостройки.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела в отношении жителя карельской столицы.

По версии следствия, летом мужчина гостил на даче у родителей супруги. Теща попросила скосить траву между грядками, случайно помощник повредил кусты клубники. Хозяйка его выгнала. В отместку мужчина устроил пожар в сарае на дачном участке. В результате огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. По оценке экспертов, сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Во время следствия обвиняемый признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб.



Решается вопрос о прекращении уголовного преследования, петрозаводчанин может отделаться штрафом. Окончательное решение примут прокуратура и суд, сообщили в МВД Карелии.