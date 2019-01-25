10:21, 25 Января 2019
Петрозаводчанин перевел мошенникам более 300 тысяч рублей за несуществующий трактор
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В полицию Петрозаводска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
Житель Петрозаводска на сайте по продаже сельхозтехники оставил заявку на покупку мини-трактора. В этот же день ему на мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился менеджером по продажам.
Звонивший прислал жителю Карелии фотографии и видеозаписи с заинтересовавшей его техникой. В ходе общения сотрудник фирмы предложил также приобрести навесное оборудование. Петрозаводчанин согласился. Общая стоимость заказа с дополнениями составила 618 тысяч рублей.
Мужчина перечислил 309 тысяч рублей на счет, который незнакомец продиктовал по телефону.
Позже горожанин понял, что его обманули мошенники.
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