Петрозаводчанин перевел мошенникам более 300 тысяч рублей за несуществующий трактор

В полицию Петрозаводска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска на сайте по продаже сельхозтехники оставил заявку на покупку мини-трактора. В этот же день ему на мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился менеджером по продажам.

Звонивший прислал жителю Карелии фотографии и видеозаписи с заинтересовавшей его техникой. В ходе общения сотрудник фирмы предложил также приобрести навесное оборудование. Петрозаводчанин согласился. Общая стоимость заказа с дополнениями составила 618 тысяч рублей.

Мужчина перечислил 309 тысяч рублей на счет, который незнакомец продиктовал по телефону.

Позже горожанин понял, что его обманули мошенники.