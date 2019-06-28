Петрозаводчанин украл около тонны чугуна

Мужчина украд 22 чугунных плиты, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции с заявлением о хищении 22 чугунных плит обратились работники одной из энергетических компаний. Совершая обход территории, они обнаружили, что инженерные коммуникации открыты. Похищенные плиты не только обеспечивали защиту от повреждений самого кабеля, но и препятствовали контакту с ним людей. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 19-летнего петрозаводчанина. Как рассказал подозреваемый, он подъехал на машине, демонтировал плиты и отвез их в пункт приема металлолома. Ему пришлось потрудиться, так как вес каждой плиты составляет около 40 кг. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.