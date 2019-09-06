Петрозаводчанин ворвался в магазин с "пистолетом"

Мужчине, который уже имел проблемы с законом, инкриминируется разбойное нападение, сообщили в МВД Карелии.

В магазин на ул. Луначарского зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он, угрожая работникам и посетителю торговой точки предметом, похожим на пистолет, похитил бутылку крепкого алкоголя.

Полицейские поймали злоумышленника по "горячим" следам.

В настоящее время 47-летнему петрозаводчанину, который уже имел проблемы с законом, инкриминируется разбойное нападение. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.