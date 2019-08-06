13:44, 06 Августа 2019
Петрозаводчанка украла мужские станки для бритья и сбежала в Москву за лучшей жизнью
Новости по теме
Загрузка...
Женщину допросили, когда она вернулась в Петрозаводск, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летней судимой подозреваемой. Девушка рассказала, что зайдя в магазин, расположенный в районе Октябрьского проспекта, спрятала в сумку то, что по ее мнению, легко продать: женскую туалетную воду, тушь и мужские станки для бритья.
Продавцы магазина обнаружили недостачу товара и просмотрели записи с камер видеонаблюдения лишь через две недели, после чего обратились в полицию.
К тому времени подозреваемая уехала в Москву искать лучшей доли. Но время спустя она вернулась в карельскую столицу, где ее допросили полицейские.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
03.08.2019, 10:04
31.07.2019, 12:30
31.07.2019, 12:27
30.07.2019, 10:27
05.08.2019, 20:49
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
05.08.2019 11:00
01.08.2019 16:48
01.08.2019 13:29
Чтиво
Сегодня 13:20
Личное мнение
Директор научно-информационного центра "Мемориал" Ирина Флиге рассказала, в чем сегодняшний смысл самого известного места памяти жертв сталинских репрессий в Карелии.
31.07.2019 22:56
25.07.2019 13:22
Медиа
Сегодня 10:12
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии