Петрозаводчанка украла мужские станки для бритья и сбежала в Москву за лучшей жизнью

Женщину допросили, когда она вернулась в Петрозаводск, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летней судимой подозреваемой. Девушка рассказала, что зайдя в магазин, расположенный в районе Октябрьского проспекта, спрятала в сумку то, что по ее мнению, легко продать: женскую туалетную воду, тушь и мужские станки для бритья.

Продавцы магазина обнаружили недостачу товара и просмотрели записи с камер видеонаблюдения лишь через две недели, после чего обратились в полицию.

К тому времени подозреваемая уехала в Москву искать лучшей доли. Но время спустя она вернулась в карельскую столицу, где ее допросили полицейские.

Возбуждено уголовное дело.