Петрозаводчанка украла телефон во время драки возле бара

Женщина воспользовалась моментом и украла телефон за 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Ночью, в конце мая в полицию Петрозаводска обратился мужчина. После потасовки, произошедшей возле бара, он не обнаружил свой телефон. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая в краже – 20-летняя местная жительница. Она пояснила, что отдыхала с друзьями в баре. На улице между ее знакомыми и неизвестным завязалась драка. В ходе конфликта, она заметила, что у незнакомца из кармана выпал телефон.

Девушка подобрала его и скрылась с похищенным.

Возбуждено уголовное дело.