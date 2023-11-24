«Петрозаводск — это все мы!», — Колыхматова рассказала о важном дне в ее жизни

Новый мэр города сообщила, как прошло ее предвыборное выступление на сессии Петросовета.

Инна Колыхматова, новый мэр Петрозаводска, в личном профиле рассказала, как прошло ее предвыборное выступление на сессии Петросовета.

«Дорогие петрозаводчане, сегодня очень важный для меня, для жизни карельской столицы день. Большинством голосов депутаты Петрозаводского городского Совета поддержали мою кандидатуру на должность Главы Петрозаводского городского округа», — сообщила градоначальница.



Она представила на сессии свое видение социально-экономического развития Петрозаводска. По ее словам, это именно те направления, в которых город должен двигаться. «Это не только мой план, а те важные вопросы, которые ставит перед нами время и горожане», — отметила Колыхматова.



Как подчеркнула мэр города, работа должна строиться с опорой на уже имеющийся опыт в тесной связке с республиканским правительством и горожанами при поддержке федеральной власти.



«В своем выступлении отметила, что помимо средств, направляемых на социально-экономическое развитие столицы Карелии, учтены средства национальных проектов „Безопасные качественные дороги“, „Жилье и городская среда“, средства фонда капитального ремонта, а также внебюджетные инвестиции», — добавила Инна Колыхматова.



«Благодарю депутатов за поддержку и конструктивные предложения, которые, я уверена, пойдут на благо города и всех его жителей. Ведь Петрозаводск — это все мы!», —написала градоначальница.



Напомним, 24 ноября Инна Колыхматова стала главой Петрозаводска.