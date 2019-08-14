Петрозаводск нарастил самую высокую долговую нагрузку

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Петрозаводск, который в 2018 году стал лидером среди муниципалитетов Карелии по качеству управления финансами, в 2019 году нарастил самую высокую долговую нагрузку на бюджет.
По данным Минфина, по состоянию на 1 августа объем муниципального долга Петрозаводска составил 78,1% от суммы собственных доходов бюджета. Это выше, чем в любом другом муниципальном образовании Карелии.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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