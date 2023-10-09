Петрозаводск присоединится к экологической акции против бумаги

В России пройдет акция по сбору макулатуры «БумБатл».

В России при содействии общественного движения «Экосистема» пройдет акция по сбору макулатуры «БумБатл». Она направлена на сокращение излишнего потребления бумаги и поддержку нацпроекта «Экология». Акция продлится с 10 октября по 15 ноября.



«Для того, чтобы поучаствовать в сборе необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, выбрать пункт приема макулатуры, отнести туда бумагу и получить именной сертификат участника на сайте», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.



Присоединиться к проекту можно самостоятельно или в составе команды — из детского сада, школы, колледжа, техникума, вуза или любой другой организации. В конце акции оргкомитет «БумБатла» определит лидеров по объемам сданного сырья и обладателей призов.