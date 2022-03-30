Петрозаводск становится новым Сочи: как инвестировать?

Это громкое заявление не лишено правды, поскольку за последние несколько лет в Карелии высокими темпами развивается сфера туризма.

Новые отели открываются в Петрозаводске, строятся туристические базы, появляются глэмпинги в самых красивых местах Карелии, — все это сопровождается непрерывным потоком туристов со всей России.

Территориально Петрозаводск очень удобен для туризма. Здесь отлично развита инфраструктура: сюда можно прилететь на самолете, прибыть поездом, приехать на автобусе или личном транспорте. Уже в радиусе 100 км от города вы можете посетить десятки озер и сотни живописных мест, насладившись настоящей карельской природой.

Именно поэтому инвестирование в новый микрорайон TALOJARVI даст вам возможность наслаждаться самим всеми преимуществами жизни в Карелии или сберечь свои накопления, зарабатывая достойные деньги на сдаче недвижимости гостям нашего города. Ровно таким же путем действуют жители южных регионов России. Они покупают, сдают и зарабатывают.

В случае с TALOJАRVI существуют очень гибкие и лояльные условия покупки, чего нет в большинстве южных регионов России. К примеру, большинство интересных для аренды проектов Сочи строятся как апартаменты, что исключает государственную поддержку по ипотеке, и покупка становится гораздо менее рентабельной в сравнении с комплексом TALOJARVI. Здесь у вас есть все инструменты для максимально выгодной покупки: низкая ставка по ипотеке, беспроцентная рассрочка, зачет вашей недвижимости и скидка при покупке за наличные.

В дополнение ко всему вышеперечисленному, стоит также отметить выгоду при покупке недвижимости на стадии строительства, которая позволяет еще больше сэкономить «на старте». Обеспечивая в совокупности с низкой ставкой по кредиту и возможностью приобретения ремонта непосредственно у застройщика, наиболее комфортные условия для покупки.

Сотрудники агентства недвижимости Баренц Групп готовы оказать помощь на любом из этапов покупки: от бесплатной оценки вашей недвижимости и индивидуальных условиях зачета, до поиска потенциальных арендаторов и полного управления вашей новой квартирой, снимая с вас рутинную работу и оставляя с постоянным пассивным доходом без головной боли.

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