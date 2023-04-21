Петрозаводск вошел в число популярнейших городов для поездок по местам воинской славы

Столица Карелии оказалась в десятке самых популярных городов, связанных с Великой Отечественной войной.

В российском сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру напомнили о сегодняшней дате. В России 22 июня — День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война, победа в которой далась тяжелой ценой — погибли миллионы людей, были полностью или частично разрушены сотни городов. Многие города в дни войны героически оборонялись, принимали раненых, в них ковалось оружие победы. Сегодня этим городам присвоены звания городов-героев и городов воинской славы.

Твил.ру определил самые популярные города-герои и города воинской славы для путешествий в июне. На первое место вышел Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. На втором оказалась Анапа, на третьем — Москва.

Город воинской славы Петрозаводск также вошел в десятку самых популярных среди путешественников. Столицу Карелии путешественники в июне, как правило, посещают на 4 ночи.

Также в десятку вошли Феодосия и Севастополь в Крыму, Новороссийск в Краснодарском крае, Волгоград, Владивосток и Тула.