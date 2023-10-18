Петрозаводский велосипедист осилил 300 км меньше чем за сутки

В Ленобласти прошел веломарафон на 300 километров с лимитом прохождения в 20 часов.

В Ленинградской области состоялся веломарафон (бревет) на 300 километров с лимитом прохождения в 20 часов.



В гонке принял участие петрозаводчанин Владимир Басунков.



Ранее в этом сезоне любитель веломарафонов Басунков получил неофициальное звание супер рандоннёра. Его присуждают тому, кто за сезон успешно и в заданные сроки преодолеет четыре дистанции - 200, 300, 400, 600 километров.



Владимир Басунков рассказал, что у него есть идея постепенно приобщать жителей Карелии к бреветам.



Именно он выступил одним из организаторов веломарафонов в Петрозаводске этим летом, сообщили в Минобразования и спорта республики.



