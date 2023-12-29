Пиршество зайца-беляка и бочок рыси зафиксировала камера наблюдения в заповеднике на границе Карелии

В заповеднике Карелии показали обитателей зимнего леса в разное время суток.

В Нижне-Свирском заповеднике показали запись с камеры наблюдения, направленной на упавшее дерево. Судя по всему, место пользуется большой популярностью у диких обитателей заповедника.

«Что может заснять фотоловушка, направленная на упавшее дерево? Например, проходящую мимо куницу, пиршество зайца-беляка и бобра, мохнатый „бочок“ рыси и идущих вдали лосей», — написали в паблике заповедника.

Ранее жители поселка в Карелии заметили рысь, разгуливающую по двору на виду у людей.