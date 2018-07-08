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Новости. Общество
20:40, 08 Июля 2018

"Писающий" Тарзан порвал сеть

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Супруг Наташи Королевой оконфузился, выходя из бассейна "в петушиных трусах".

Хейтеры обрушились с критикой на бидибилдера, певца и актера Сергея Глушко за фото у бассейна, пишет "Узнайвсё".

Взбесило их даже не полуголое накачанное тело артиста, которым он так гордится, а струйка воды, стекающая с мокрых плавок в районе причинного места. Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, опубликовал, казалось бы, обычный для него снимок в своем блоге в "Инстаграм". На фото запечатлен артист, только что искупавшийся в бассейне. Конечно, великолепная спортивная форма знаменитости не осталась без внимания поклонниц и поклонников.

"Ну что сказать - красавец! Прекрасное тело!", "Боже, какой Мужчина!", "Так держать!", "Хорош, Серега", "Супер", "Красавец!", "Класс фигура", "Красивое тело! Мордочка тоже ничего", "Молодец, чтобы иметь такое тело, нужно над ним потрудиться! Молодец! Завидуйте, все остальные!", "Да, сколько труда вложено в это тело", "Вы - супер! Красота тела необыкновенная!", "Господи, до чего ж хорош, супер....", - рассыпались в комплиментах подписчики.

Особое внимание фолловеры обратили на струйку воды и плавки звезды. "Писающий мальчик", «"Очень красивый писающий мальчик", "Я что-то не пойму, вы писаете?", "Красиво писает в бассейн", "Шикарное фото, фонтан этот портит впечатление. Серёга, отфотошопь фото плиззз",  "Там, наверное, клубок носков, поэтому дольше стекает", - написали они. "И везде вы голый. Фу", "С петушиными трусами", - добавили хейтеры.

При этом фанаты пожелали Сергею Глушко оставаться добрым и открытым человеком, не глядя на всю грязь: "Гадости пишут неудачники и хиляки. А Сергей хорош на зависть. Так держать".

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