Пивненко и Макеева допросили по делу о политической розни

В мировом суде Петрозаводска в понедельник продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова.

Напомним, бывший парламентарий обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания. Гаврилов нашел двух молодых людей, которые за деньги изрисовали стены 17 зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Потерпевшими по уголовному делу проходят депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший депутат Петросовета Дмитрий Макеев.

Сегодня состоялся допрос потерпевших.

Репортаж с судебного заседания читайте скоро на "Столице на Онего".