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Новости. Общество
12:47, 03 Сентября 2018

Пивненко и Макеева допросили по делу о политической розни

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В мировом суде Петрозаводска в понедельник продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова.

Напомним, бывший парламентарий обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания. Гаврилов нашел двух молодых людей, которые за деньги изрисовали стены 17 зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Потерпевшими по уголовному делу проходят депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший депутат Петросовета Дмитрий Макеев.

Сегодня состоялся допрос потерпевших.

Репортаж с судебного заседания читайте скоро на "Столице на Онего". 

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Комментарии

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Ванёк
2018-09-03 13:09:02
Обоих в кандалы и без пагон , и в т …………...
однозначно
2018-09-03 13:03:22
Долго тянут. Залепить двушечку и отправить на общественные работы по благоустройству города
кир
2018-09-03 13:24:28
однозначно, по моему отстраненному мнению ежедневно сотни людей в нашем городе должны работать на чистке города. За что? Есть за что. Начиная с парковки на газонах кредитных железяк, неправильного выгула собак и кончая разными митингующими.
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