Пьяная петрозаводчанка зарезала на кухне собственного сына

Семейная ссора в карельской столице закончилась трагедией.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследовать уголовное дело об убийстве в отношении 58-летней петрозаводчанки.

По версии следствия, в ночь на 21 июня нетрезвая женщина поссорилась на кухне со своим 40-летним сыном. Злоумышленница схватилась за нож и нанесла несколько ударов в грудь и живот.

Потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в Следкоме Карелии.



Петрозаводчанке грозит до 15 лет колонии.