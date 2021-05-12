Пьяные супруги из Москвы перевернулись на лодке в Ладожском озере

Туристов спасли сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда.

В заливе Оравансельга на Ладожском озере 11 мая потерялись супруги из Москвы, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Как рассказали спасатели, в нетрезвом состоянии муж и жена на базе отдыха самовольно взяли лодку с мотором, вышли в озеро и перевернулись. Туристы смогли забраться на лодку, но мотор сломался. Через диспетчера «112» они стали просить о помощи.

Сортавальским поисково-спасательным отрядом туристам была оказана помощь, пострадавшие спасены.