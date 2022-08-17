Пьяный 77-летний водитель в Петрозаводске протаранил три автомобиля (ФОТО)

В аварии, спровоцированной пьяным пенсионером, пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 17 августа в 13.05 на пересечении улиц Профсоюзов и Связи 77- летний водитель автомобиля «Тойота», будучи пьяным, выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с автомобилями Ford и Renault, двигавшимися навстречу.

В результате аварии 47–летнему водителю автомобиля Ford и 3 -летней пассажирке Renault потребовалась разовая медицинская помощь.

Виновник аварии был задержан. Как выяснилось, за несколько минут до этого в районе дома № 7 по улице Профсоюзов этот же водитель врезался в автомобиль KIA и скрылся с места ДТП.

В отношении пенсионера были составлены административные протоколы по нескольким нарушениям — как выяснилось, при себе у пьяного водителя еще и не было документов. Решения суда нарушитель ожидает в камере для задержанных.