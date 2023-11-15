Пьяный дебошир с матами ломился в квартиру жительницы Петрозаводска

Росгвардейцы задержали агрессора, нарушавшего покой жильцов общежития на Голиковке.

О нарушителях, которых задержали патрули Росгвардии Карелии в четверг, 16 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Поздним вечером 16 ноября на пункт централизованной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги от горожанки, проживающей в общежитии на Голиковке в карельской столице.

Женщина сообщила, что ее пьяный сосед ведет себя агрессивно, матерится и ломится к ней в квартиру. Мужчина продолжил дебоширить и в присутствии группы задержания. Росгвардейцы задержали 45-летнего нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Еще один инцидент произошел в гипермаркете Петрозаводска. Там 32-летний житель поселка Ладва-Ветка испортил товар: детское питание, ягоды и одежду.

Патруль доставил в полицию жителя Прионежья.