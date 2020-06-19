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Пьяный водитель выехал на встречку на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
14:47, 20 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Сразу несколько нетрезвых водителей попали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции Карелии в течение минувших суток.

По сообщениям автоинспекторов Медвежьегорска, накануне около девяти часов вечера на автодороге "Вологда – Медвежьегорск" - автодорога "Кола" на 635 км был остановлен 36-летний водитель автомобиля Mazda, который в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения.

Автоинспекторы Сегежи на улице Речной остановили 45-летнюю автоледи в состоянии опьянения. Женщина управляла автомобилем Lada, не имея прав. Автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Около четырех утра в Медвежьегорске 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на ул. Артемьева был остановлен автоинспекторами в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления автомобилем, его ждет штраф и лишение права управления транспортными средствами.

Накануне днем в Питкяранте на ул. Горького автоинспекторы остановили 29-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat. Житель Хийденсельги управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в отношении водителей были составлены соответствующие административные материалы. Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок до полугода. Управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим такого права, влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

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