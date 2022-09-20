Пьяный житель Карелии ограбил магазин, но забыл, куда спрятал добычу

Два преступления раскрыли полицейские Медвежьегорска, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от продавца сетевого магазина. На глазах у женщины посетитель схватил две бутылки шампанского и бежал с ними. Остановить грабителя продавец не смогла, но запомнила приметы.

Чуть позже в полицию поступило еще одно обращение — похожий мужчина таким же образом ограбил другой магазин.

Вскоре полицейские установили подозреваемого — он был ранее задержан пьяным в общественном месте. Мужчина, 21-летний местный житель, во всем признался — в тот день он пил спиртное, а когда все закончилось, ограбил магазин, спрятав добычу. Но спрятал он шампанское так хорошо, что сам не смог вспомнить, куда, поэтому пришлось наведаться в другой магазин, где взял две бутылки ликера.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.