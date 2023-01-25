Пьяный житель Петрозаводска зарезал молодого человека, который громко разговаривал на остановке

Житель Петрозаводска напал с ножом на громкую компанию в дачном кооперативе Кондопожского района.
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.
По версии следствия, ночью в августе 2022 года петрозаводчанин выпивал на своей даче в Кондопожском районе.
Ему мешали громкие разговоры, которые доносились с соседней остановки. Мужчина подошел к компании молодых людей и несколько раз ударил одного из них ножом в грудь.
От полученных ран потерпевший скончался на месте, пишет Следком Карелии.
На время предварительного расследования злоумышленника поместили под стражу.
По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения судебно-медицинских экспертиз, исследованы вещественные доказательства, в том числе записи камер уличного наблюдения. Уголовное дело направлено в суд.
Петрозаводчанину грозит от шести до пятнадцати лет в колонии.
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