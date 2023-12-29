Пять человек оказались в больнице после столкновения фуры и двух легковушек в Карелии

Среди пострадавших в Сегежском районе - двое детей.
Предварительно установлено, что 2 января, около 15.40, на 749 километре трассы «Кола» произошло столкновение одного грузового и двух легковых автомобилей.
В результате ДТП пострадали пять человек, из них двое - несовершеннолетние. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в прокуратуре Карелии.
На место аварии для координации работы специальных служб выезжал зампрокурора Сегежского района Даниил Кучин.
Прокуратура даст оценку уполномоченным службам в части исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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