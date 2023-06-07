Пять школьников Карелии сдали ЕГЭ на сто баллов

Среди них - жители Петрозаводска, Прионежья и Кондопоги, рассказал в соцсети министр образования и спорта Карелии.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев рассказал о первых результатах ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые карельские школьники сдавали 26 мая.



«У нас есть сразу пять 100-балльных работ, - написал глава министерства. - Первыми героями экзаменационной кампании 2023 года стали: география – Егор Маклионов, выпускник петрозаводского лицея № 40; литература – Альбина Федорова, выпускница Заозерской средней школы № 10; литература – Варвара Климова, выпускница петрозаводского лицея № 40; химия – Амина Асуева, выпускница средней школы № 1 г. Кондопоги; химия – Артем Казистый, выпускник петрозаводской Ломоносовской гимназии», - сообщил министр.



По его словам, из 567 школьников, сдававших эти экзамены, 71 человек набрал от 81 до 100 баллов. Ознакомиться с результатами, удостовериться в правильности распознавания бланков части с кратким ответом и посмотреть скан части с развернутым ответом можно на сайте ЕГЭ.



Теперь в министерстве ждут результатов по русскому языку и математике базового уровня. Они станут известны не позднее 16 июня.