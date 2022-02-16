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Планируется освещение лыжных трасс спортшколы, где катаются жители Кондопоги

Новости. Спорт
15:57, 17 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выделить деньги на ремонт здания и освещение лыжных трасс спортшколы в Кондопоге.

Как сообщили в пресс-службе правительства, средства направят на ремонт лыжной базы в Кондопоге, принадлежащей спортивной школе олимпийского резерва имени А. П. Шелгачева. Там находятся трассы, позволяющие проводить соревнования регионального и межрегионального уровня. Кроме того, спортивный объект нередко посещают местные жители.

Планируется восстановить водоснабжение, отремонтировать туалеты и кровлю здания, заменить окна и двери.

«Здесь мы проведём серьезный ремонт, сделаем всё по-максимуму. Нужно уже в этом году завершить работы и получить все необходимые лицензии. Также мы договорились, что в следующие два года обязательно найдем средства и на модернизацию с полным освещением здешней трассы», — пояснил Парфенчиков.

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