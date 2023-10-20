«Пловец недовольно прорычал», - инспекторы нацпарка в Карелии рассказали о неожиданной встрече

Медведь совершил заплыв на озере Паанаярви.

С переплывающим озеро медведем встретились инспекторы Национального парка Паанаярви на севере Карелии. Об этом рассказали в официальном паблике парка.

«Вот такая встреча произошла на озере Паанаярви в сентябре. Инспекторы отдела охраны заинтересовались плывущим объектом, а, подойдя на лодке ближе, увидели, кто переплывал озеро. Пловец недовольно прорычал на них, и поэтому одни продолжили свой рейд, а другой — вышел на берег, отряхнулся и удалился в лес», — написали в паблике.