«Пловец недовольно прорычал», - инспекторы нацпарка в Карелии рассказали о неожиданной встрече

Медведь совершил заплыв на озере Паанаярви.
С переплывающим озеро медведем встретились инспекторы Национального парка Паанаярви на севере Карелии. Об этом рассказали в официальном паблике парка.
«Вот такая встреча произошла на озере Паанаярви в сентябре. Инспекторы отдела охраны заинтересовались плывущим объектом, а, подойдя на лодке ближе, увидели, кто переплывал озеро. Пловец недовольно прорычал на них, и поэтому одни продолжили свой рейд, а другой — вышел на берег, отряхнулся и удалился в лес», — написали в паблике.
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