По дороге в Петрозаводск трактор «Беларусь» упал в кювет — водитель госпитализирован

В Прионежском районе в перевернувшемся тракторе пострадал водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 30 июня, в 21.00 в Прионежском районе, на подъезде к Петрозаводску со стороны федеральной автодороги Кола, опрокинулся трактор.

По предварительным данным, водитель трактора «Беларус-82МК-01», двигаясь в направлении от города, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП тракторист получил травмы и был госпитализирован.