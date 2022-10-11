Почему наш организм любит пугаться и в чем польза страха

Когда страх проходит, остается приятное чувство. Разбираемся, что за этим стоит.

Реакцию страха контролирует миндалевидное тело — пучок нейронов, расположенный в центре мозга, пишет РБК. В ситуации испуга оно стимулирует гипоталамус, который, в свою очередь, активирует две области в организме — нервную систему и кору надпочечников. Совместно они производят резкий выброс гормонов, адреналина и норадреналина, и запускают реакцию «бей или беги».



Эта реакция, считают исследователи, играет значительную роль в нашем выживании, так как за счет мобилизации ресурсов помогает эффективнее справиться с возникшей опасностью. Например, если вы переходите дорогу, а на вас несется машина, вы, скорее всего, успеете отпрыгнуть.



Страх — древняя эмоция. В ранних обществах страшные сказки использовали, чтобы предупреждать детей об опасностях, с которыми они могли столкнуться. Например, в них часто фигурировали волки и другие хищники. Кроме того, в сказках отражались коллективные страхи, которые потом перешли в кино. Например, в научно-фантастическом фильме 1954 года устрашающий монстр Годзилла был создан радиацией. Этот поворот сюжета свидетельствует об общей тревоге, вызванной ядерными атаками во время Второй мировой.



В фильмах ужасов часто фигурируют технологии: роботы, восстающие против своего создателя, или убийственный ИИ. В конце 1970-х и в 1980-х годах на экранах появились Майкл Майерс (убийца-психопат из серии фильмов «Хэллоуин») и Фредди Крюгер. Это происходило параллельно с тем, как серийные убийцы заполонили сводки новостей и закрепились в общественном сознании как один из источников опасности. В марте 2020 года резко возросло количество скачиваний фильма о смертельной пандемии «Заражение». Люди буквально захотели посмотреть ужастик о своей реальности, считают ученые.



Чтобы изучить взаимосвязь между удовольствием и страхом, Мальмдорф-Андерсен и его коллеги из Орхусского университета исследовали группу людей, посетивших аттракцион «Дом с привидениями». Там гостей пугали зомби, маньяки с бензопилами и прочая нечисть. Ученые снимали добровольцев на видео, следили за частотой их сердцебиения и спрашивали их о самочувствии в разные моменты эксперимента.



Результаты исследования показали, что людей радует возможность побыть немного вне зоны комфорта, однако им не нравится выходить из нее слишком далеко.



«Наши результаты свидетельствуют о том, что между страхом и удовольствием может существовать «золотая середина» — конкретное психологическое состояние, в котором контекст не слишком пугает, но и не выглядит слишком безопасным и знакомым. Похоже, что именно в этой точке достигается максимальный уровень положительных эмоций», - считает ученый Мальмдорф-Андерсен.



В ней прилив страха, за которым следует облегчение, приводит к выбросу эндорфинов и дофамина, что вызывает эйфорию.



