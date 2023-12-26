Почетные звания присудили медицинским работникам Карелии

Михаил Охлопков рассказал об идеологии поощрения сотрудников.

В личном профиле глава Минздрава Карелии напомнил, что с 2019 года в республике поменяли идеологию поощрений медицинских работников, сместив акцент на первичное звено и тех, кто незаслуженно не поощрялся.





«Провел в министерстве традиционную церемонию награждения медицинских работников государственными и ведомственными наградами за добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в охрану здоровья граждан», — написал Михаил Охлопков.





Министр поздравил коллег с наградами, пожелал долгих лет жизни, продолжения добросовестного служения людям и семейного благополучия.



Почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено:



Зотиковой Светлане Сергеевне, врачу-педиатру Городской детской поликлиники № 1.





Пеккоевой Елене Анатольевне, врачу-педиатру Городской детской больницы.

Рудакову Андрею Вячеславовичу, заведующему отделением, врачу-анестезиологу-реаниматологу Медвежьегорской ЦРБ.



Почетный знак главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия» вручен:



Ткачуку Максиму Игоревичу, заведующему отделением, врачу-анестезиологу-реаниматологу Республиканского перинатального центра им Гуткина К.А.





Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручен:



Корбут Ольге Сергеевне, заведующей ФАПом посёлка Пуйккола — фельдшера Сортавальской ЦРБ.

Леонтьевой Татьяне Ивановне, врачу-неврологу поликлиники Медвежьегорской ЦРБ.

Цехановичу Константину Борисовичу, заведующему отделением, врачу ультразвуковой диагностики ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Петрозаводска».

Яковлевой Ирине Евгеньевне, врачу-акушеру-гинекологу родового отделения Республиканского перинатального центра им Гуткина К.А.



Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации вручена:





Рузановой Марине Викторовне, врачу-эндокринологу Городской поликлиники № 1.



Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Карелия вручено:



Легусиной Лиляне Борисовне, врачу-стоматологу-терапевту Сортавальской ЦРБ.



За вклад в организацию медицинского обслуживания граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Карелии, Запорожской области и раненым бойцам в зоне проведения специальной военной операции в число лауреатов 2023 года республики Карелия включен:



Романов Александр Анатольевич, главный врач Сортавальской ЦРБ.