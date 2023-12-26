Почетные звания присудили медицинским работникам Карелии

Михаил Охлопков рассказал об идеологии поощрения сотрудников.
В личном профиле глава Минздрава Карелии напомнил, что с 2019 года в республике поменяли идеологию поощрений медицинских работников, сместив акцент на первичное звено и тех, кто незаслуженно не поощрялся.
«Провел в министерстве традиционную церемонию награждения медицинских работников государственными и ведомственными наградами за добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в охрану здоровья граждан», — написал Михаил Охлопков.
Министр поздравил коллег с наградами, пожелал долгих лет жизни, продолжения добросовестного служения людям и семейного благополучия.
Почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено:
Зотиковой Светлане Сергеевне, врачу-педиатру Городской детской поликлиники № 1.
Пеккоевой Елене Анатольевне, врачу-педиатру Городской детской больницы.
Рудакову Андрею Вячеславовичу, заведующему отделением, врачу-анестезиологу-реаниматологу Медвежьегорской ЦРБ.
Почетный знак главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия» вручен:
Ткачуку Максиму Игоревичу, заведующему отделением, врачу-анестезиологу-реаниматологу Республиканского перинатального центра им Гуткина К.А.
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручен:
Корбут Ольге Сергеевне, заведующей ФАПом посёлка Пуйккола — фельдшера Сортавальской ЦРБ.
Леонтьевой Татьяне Ивановне, врачу-неврологу поликлиники Медвежьегорской ЦРБ.
Цехановичу Константину Борисовичу, заведующему отделением, врачу ультразвуковой диагностики ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Петрозаводска».
Яковлевой Ирине Евгеньевне, врачу-акушеру-гинекологу родового отделения Республиканского перинатального центра им Гуткина К.А.
Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации вручена:
Рузановой Марине Викторовне, врачу-эндокринологу Городской поликлиники № 1.
Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Карелия вручено:
Легусиной Лиляне Борисовне, врачу-стоматологу-терапевту Сортавальской ЦРБ.
За вклад в организацию медицинского обслуживания граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Карелии, Запорожской области и раненым бойцам в зоне проведения специальной военной операции в число лауреатов 2023 года республики Карелия включен:
Романов Александр Анатольевич, главный врач Сортавальской ЦРБ.
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