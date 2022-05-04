Почти 30% клещей, укусивших жителей Карелии, оказались переносчиками инфекций

За прошедшую неделю в медицинские учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 28 человек.

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Сортавальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

С начала сезона в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» были проведены исследования 44 клещей. Выясниорсь, что 27,3% из них поражены возбудителем клещевого боррелиоза, а моноцитарного эрлихиоза – 2,3%.