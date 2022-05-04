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Почти 800 человек стали участниками «Эстафеты Победы» в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
11:41, 10 Мая 2022
фото: ЦСП и "Петрозаводск спортивный"

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Жители Петрозаводска и Карелии приняли участие в традиционной легкоатлетической «Эстафете Победы».

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», 9 мая на улицах Петрозаводска прошла традиционная легкоатлетическая «Эстафета Победы».

В забеге, проходившем про проспекту Карла Маркса и улице Энгельса, принимали участие 79 команд. Всего в эстафете участвовали почти 800 человек — команды школ, техникумов и вузов, а также предприятий и организаций города, любительских спортивных клубов.

Команды девушек Гимназии № 17, юношей Петрозаводского Президентского кадетского училища, студентов Института физической культуры, спорта и туризма, женская команда Спортивной школы олимпийского резерва № 3 и мужская сборная команда Центра спортивной подготовки стали победителями в своих номинациях.

Награждение победителей и призеров эстафеты состоялось на главной сцене праздника. Результаты эстафеты на странице организаторов.

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