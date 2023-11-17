Почти семь тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границ с Россией

У многих жителей Суоми остались в России родные и близкие.

Протест жителей Суоми против закрытия границы с Россией обрел большое число сторонников — к вечеру пятницы, 17 ноября, петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 6,8 тысячи человек. Об этом пишет Фонтанка.

«Давайте отменим закон о закрытии восточных границ! Это бесчеловечно!» — негодует жительница города Хамина, оставившая свою подпись и комментарий в коллективной просьбе властям. Как отмечают финские подписанты, у многих из них остались в России родные и близкие, которые нуждаются в постоянной помощи и уходе.

Решение о закрытии самых популярных пунктов пропуска на границе с Россией правительство Финляндии приняло 16 ноября. В тот же день на финском сайте по сбору подписей под обращениями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границ с Россией. К полудню в пятницу подписи под петицией поставили почти 4 тысячи граждан Финляндии, отметили в источнике.

Напомним, ранее финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией, а власти Суоми допустили отмену закрытия границы.