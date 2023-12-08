Почтовые отделения возобновили работу в трех населенных пунктах Карелии

Два поселка и один архипелаг в Карелии обзавелись полноценно работающими почтовыми отделениями.

Как сообщили в пресс-службе почты России, в трех населенных пунктах полноценную работу возобновили отделения почтовой связи.

Так, полностью штат оказался укомплектован в потовом отделении поселка Марциальные воды в Кондопожском районе, а также в поселке Красноборский Пудожского района Карелии.

В Марциальных Водах почта будет работать с 10.00 до 16.30 с перерывом на обед с 13.00 до 13.30, в Красноборском отделение будет открыто в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв на обед будет с 12.00 до 13:30.

Кроме того, постоянное почтовое отделение открылось на острове Валаам, непосредственно на территории монастыря. Обслуживать жителей острова, паломников и туристов оно будет во вторник, четверг и пятницу с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.30 до 14.30. В понедельник почта будет работать на полчаса дольше, до 17.30.

«После перерыва мы вернули привычный режим работы трёх сельских отделений Республики Карелия. Пенсии, пособия и корреспонденцию мы доставляли и доставляем на всей территории региона. Мы продолжаем подбор сотрудников на вакантные должности, чтобы сельчане могли получать не только основные, но и дополнительные почтовые и финансовые услуги», — прокомментировал директор УФПС Республики Карелия Вадим Костюковский.