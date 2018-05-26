Под Петрозаводском произошло страшное ДТП с пострадавшими

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Две иномарки столкнулись в Прионежскоми районе, пострадавших госпитализировали с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня днем в Прионежском районе на 18 км автодороги Петрозаводск - Суоярви столкнулись Mitsubishi Lancer и Peugeot .
Пострадали - водитель Mitsubishi , женщина-водитель Peugeot и ее пассажир.
Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства выясняются.
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