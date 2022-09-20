Под угрозой ареста парка автомашин приставы помирили две фирмы

Одна из частных компаний в Приладожье задолжала второй почти 600 тысяч рублей.

Судебные приставы Питкярантского района занимались исполнительным производством в отношении частной фирмы, которая задолжала второму юрлицу 579 тысяч рублей.



Руководителя организации-должника предупредили о последствиях невыплаты долга, но в срок для добровольного исполнения юрлицо свои обязательство не выполнила.



Судебный пристав-исполнитель постановил запретить должнику регистрировать автомашины, принадлежащие этой компании. То есть, пользоваться ими бизнесмены бы не смогли.



Когда у директора юрлица возникла необходимость перерегистрировать одну из машин, он погасил задолженность в полном объеме, пишет пресс-служба УФССП Карелии.