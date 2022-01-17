Подготовлен законопроект о выплатах семейным парам в Карелии к крупным юбилеям совместной жизни

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому предлагается материально поощрять семейные пары, прожившие в барке 50, 60 или 70 лет.

В документе указаны суммы выплат: 30 тыс. рублей — к 50-летнему юбилею свадьбы, 50 тыс. рублей тем, кто, прожил в браке 60 лет, и 70 тыс. рублей — к 70-летию совместной жизни.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта сказано, что в Карелии ведется учет только тех семей, которые отмечают «золотые» юбилеи — 50 лет в браке. Ежегодно до этого рубежа доживает, в среднем, 86 пар.