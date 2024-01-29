Подписан закон о компенсации за задержку зарплаты

Президент России подписал закон, изменяющий статью Трудового кодекса, который позволяет взыскивать с работодателя проценты за задержку зарплаты.

Президент России Владимир Путин подписал закон о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части. Документ опубликован на сайте правовой информации. Об этом сообщает РБК.

Закон вносит изменения в 236 статью Трудового кодекса. Теперь с работодателя можно взыскать проценты, когда причитающиеся сотруднику выплаты не начислили и суд признал право на их получение. Сумма будет исчисляться с даты, следующей за днем, когда средства должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно. Процент составляет не менее 1/150 от размера действующей ключевой ставки ЦБ.

Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса, которая касается материальной ответственности работодателя за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат.

Статья не позволяет взыскать с работодателя проценты в случае, когда выплаты не были начислены своевременно. При рассмотрении трудовых споров суды, обязывая работодателей выплатить проценты, зачастую не применяют статью ТК к суммам, которые не начислялись. Тем самым работодатели фактически освобождались от материальной ответственности за неначисление причитающихся работнику выплат.