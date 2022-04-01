Подпоковник Капралов возглавил Отдел МВД в Олонецком районе Карелии

На должность начальника ОМВД России по Олонецкому району Виталий Капралов.
В минувшую пятницу, 1 апреля, заместитель министра внутренних дел по Республике Карелия полковник внутренней службы Денис Десницкий представил нового руководителя личному составу в олонецком отделе, сообщили в МВД региона.
Ранее подполковник полиции Виталий Капралов проходил службу в ОМВД России по Пряжинскому району, занимался оперативной работой, в том числе на руководящих должностях.
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