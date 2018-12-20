Подростку из Карелии грозит срок за избиение и кражу

В Петрозаводске будут судить 17-летнего подростка, сообщили в Следкоме Карелии.

В апреле обвиняемый, находясь в Петрозаводске, на улице напал на незнакомого мужчину, избил его руками и ногами и похитил у него мобильный телефон, стоимостью три тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.