Подросток из Петрозаводска пособничал мошенникам в обмане пожилой жительницы Карелии

Полиция Пряжи установила курьера, который работал на телефонных мошенников.

В полицию Пряжинского района поступило заявление о преступлении, жертвой которого оказалась 82-летняя жительница одного из сел.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожной аварии. Чтобы избежать ответственности, требовалось заплатить за лечение пострадавшего. Женщина собрала все свои накопления — 240 тысяч рублей и передала юноше, который пришел за деньгами. Спустя время она связалась с дочерью и узнала, что та ничего не знает о происшествии.

Полицейские установили личность курьера, который приходил к потерпевшей. Оказалось, что он проживает в Петрозаводске и еще не достиг совершеннолетнего возраста.

Подросток признался, что информацию о подработке нашел через интернет и успел выполнить единственный заказ. До Пряжинского района он доехал на такси, а деньги, которые забрал у пожилой женщины, сразу перевел на счета пособников, оставив себе лишь15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.